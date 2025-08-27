Глава Башкирии выделил землю без торгов под склад, медклинику и завод удобрений

Компании «Спектр», «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» и «Медцентр-С» получат участки в Башкирии в аренду без торгов для реализации инвестпроектов. Соответствующие распоряжения подписал глава региона Радий Хабиров.

Компании «Спектр» предоставят участок в Салавате на улице Нуриманова площадью 5,2 тыс. кв. м. Инвестор планирует построить склад для хранения металла и строительных конструкций. Проект включен в перечень приоритетных.

ООО «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» выделят два участка площадью 11,7 га и 24,6 га вблизи деревни Старобалтачево в Дюртюлинском районе. Компания реализует приоритетный инвестиционный проект по строительству завода органического удобрения «ЭкоТерра-Т».

Компании «Медцентр-С» выделят участок в Октябрьском площадью 843 кв. м. Инвестор планирует построить медицинскую клинику. Проект также включен в перечень приоритетных.

ООО «Спектр» зарегистрировано в Салавате в июне 2024 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Игорь Филиппов.

ООО «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» учреждено в Уфе в 2006 году. Компания занимается утилизацией опасных отходов. Уставным капиталом (10 тыс. руб.) владеют Айрат и Ришат Ханов, а также Айрат Махмутьянов. Прибыль компании в 2024 году составила 8,8 млн руб. при выручке 212 млн.

ООО «Медцентр-С» зарегистрировано в мае 2021 года в Октябрьском. Уставный капитал — 10 тыс. руб. — принадлежит Олегу Соколову. В 2024 году компания получила 5,6 млн руб. выручки, чистая прибыль составила 4,3 млн руб.

