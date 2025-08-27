«Вот такой вот парадокс»

Варшава грозит не пустить Украину в ЕС. Союзники требует признать геноцид поляков в годы Второй мировой войны, что также называется Волынской резней. Владимир Зеленский ранее признался в частной беседе, что практически ничего об этом не знал. Между тем новый президент Польши Кароль Навроцкий намерен сократить финансирование украинских беженцев в стране. Все это происходит на фоне серьезного конфликта Киева с Венгрией и Словакией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад в любом случае не откажется от поддержки союзника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна признать Волынскую резню геноцидом польского народа, провести расследование и эксгумацию тел погибших для последующего поминовения по христианским канонам. Без этого Варшава будет блокировать вступление Киева в Евросоюз.

Ранее новый президент страны Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект о продлении социальных льгот для украинских беженцев. Причина — изменение общественно-политической ситуации. Пришло время пересматривать подходы к проблеме. В частности, многочисленным приезжим необходимо трудоустраиваться — казна-то не резиновая. Мы не будем серьезно углубляться в историю. Отношения между поляками и украинцами никогда не были безоблачными. К слову, это большой исторический срез. В СССР и нынешней России подобное широко не изучалось, хотя речь идет о территории бывшей Российской империи.

Впрочем, не будем отходить от главной темы. Варшава в данный момент активно помогает Украине. Можно даже сказать прямо — это ее главный союзник. Территория страны — по сути, база для западной поддержки. Анджей Дуда, теперь уже бывший польский президент, недавно сообщил, что Владимир Зеленский в личном разговоре с ним откровенно признался, что практически ничего доселе не знал о массовых убийствах поляков на Западной Украине, в частности, о Волынской резне. Опять же, не будем все это оценивать, ибо и так все понятно.

Может показаться, что украинская власть сама рубит сук, на котором сидит. Можно было бы президенту европейской страны и учебник открыть.

Как бы то ни было, Зеленский, похоже, не собирается ничего признавать. Позиция его офиса известна: мы вас спасаем от России, так что вы нам и так должны. Тем не менее почему-то так получается, что и Польша, и даже Словакия с Венгрией, несмотря ни на что, ни на какие скандалы, будут поддерживать украинскую независимость.

Даже несмотря на то, что хорошие отношения с Россией несут большие прибыли, а с Украиной — одни убытки. Видимо, опасаются бывшие партнеры за свою демократию. Вот такой вот парадокс. Но вернемся к Украине и Польше: кажется, что в мирное время с нынешними подходами украинскому руководству придется очень непросто. Нужно будет что-то менять во внешней политике, собственно, и во внутренней тоже.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе