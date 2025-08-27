Казань вошла в тройку городов с худшим обслуживанием в кафе и ресторанах наряду с Сочи и Ростовом-на-Дону. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Индекс официанта» мониторингового центра «Безопасность 2.0».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань попала в тройку худших городов по обслуживанию в ресторанах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Казань попала в тройку худших городов по обслуживанию в ресторанах

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Исследование охватило 10 самых посещаемых туристами российских городов. Аналитики оценивали скорость обслуживания, вежливость и профессионализм персонала, а также честность расчетов. Лидерами рейтинга стали Краснодар, Нижний Новгород и Владивосток. В пятерку лучших также вошли Екатеринбург и Новосибирск.

Главной проблемой посетители назвали медленное обслуживание, из-за которого приходится долго ждать официантов и получать холодную еду. Второй по частоте жалобой стала антисанитария — грязные столы, посуда и неопрятность заведений. Также туристы жаловались на грубость персонала и навязчивые требования чаевых.

Составители рейтинга предложили региональным властям и Минэкономразвития внедрить подобную оценку на постоянной основе для контроля качества сферы гостеприимства.

Анар Зейналов