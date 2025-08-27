В части белгородских муниципалитетов линейки 1 сентября проведут онлайн

Оперштаб Белгородской области принял решение о проведении торжественных линеек 1 сентября онлайн в ряде обстреливаемых муниципалитетов. Речь идет о Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Грайворонском, Валуйском и Шебекинском округах, части Ракитянского и Белгородского районов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что в этих муниципалитетах школы работали дистанционно или очно-дистанционно, а, например, в Белгороде — очно. В связи с этим в облцентре и еще в 13 муниципалитетах запланированы оффлайн-линейки. Их хотят провести в 482 школах.

По словам губернатора, оперштаб также делегировал главам муниципалитетов принятие решений об изменении формата работы учебных заведений в связи с оперативной обстановкой.

Алина Морозова