Сборная Уралхим Run Factory примет участие в Пермском марафоне

Сборная Уралхим Run Factory, состоящая из более чем 300 сотрудников «ПМУ», «Азота», «ОЦО», «УралАйТеха» и ПАО «Уралкалий», а также участников бегового сообщества, выступит на восьмом Пермском марафоне. Соревнования пройдут 6-7 сентября 2025 года в Перми. В прошлом году команда заняла первое место в общем зачете с результатом 41 348 очков.

В первый день состоится торжественная церемония открытия соревнований, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 500 м, детский забег на 1 км, забег на 2025 м, а также контрольная тренировка от Уралхим Run Factory, куда может прийти любой желающий. Записаться на тренировку можно бесплатно в мобильном приложении Run Factory.

Во второй день пройдут основные забеги на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км. В этом году, как и в прошлом, спортсмены смогут принять участие в эстафете «Экиден».

Для всех участников Пермского марафона будет доступна зона восстановления от Уралхим Run Factory в фестивальном городке.

Пермский марафон впервые был проведен в 2017 году и вошел в список знаковых и масштабных событий Пермского края. В этом году ожидается более 12 000 участников: профессиональных спортсменов и любителей бега, а также более 50 000 зрителей. С 2020 года мероприятие входит в международный рейтинг соревнований по версии World Athletics, а также в топ-100 международных марафонов. Уралхим Run Factory — это беговое сообщество для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и достигать новых вершин в спорте. 11 городов по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Березники, Соликамск, Пермь, Кирово-Чепецк, Воскресенск, Черняховск, Казань) с тренировками под руководством профессиональных сертифицированных тренеров по бегу. В распоряжении участников есть собственная беговая база в Лужниках, а также удобное мобильное приложение для записи на тренировки. Уралхим Run Factory поддерживает спортсменов по всем направлениям: тренировки, восстановление, подбор экипировки, подготовка к стартам и забегам, участие в крупнейших соревнованиях.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь