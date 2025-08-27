В Энгельсе председатель ТСН стал фигурантом дела о подделке протокола собрания

В Энгельсе Саратовской области следствие по материалам прокуратуры возбудило уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников в отношении бывшего председателя товарищества собственников недвижимости (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жителей многоквартирного дома прокуратура Энгельса выяснила, что фигурант в период до 25 июля 2024 года самостоятельно подделал протокол общего собрания собственников по вопросу необходимости проведения капремонта горячего водоснабжения. Само собрание не проводилось, дому ремонт коммуникаций не требовался.

По данному факту расследуется уголовное дело. Прокуратура поставила на контроль результаты расследования.

Павел Фролов