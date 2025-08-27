СКР проверяет игру мигрантов в бейсбол на мемориале ВОВ в Тульской области

В поселке Косая Гора Тульской области мигранты сыграли в бейсбол на территории мемориального комплекса, посвященного павшим воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщило управление Следственного комитета по региону.

В ходе мониторинга СМИ сотрудники управления выявили публикации с видео, на которых иностранцы играют в спортивную игру на территории мемориала. Автор видео отметил, что такие игры уже не впервые проходят ночью на Косой Горе. В связи с этим руководитель регионального управления СКР Владимир Усов поручил организовать процессуальную проверку.

Ведомство уточнило, что проверка ведется по статье 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма». Доклад о ходе проверки будет поступать председателю СКР Александру Бастрыкину.