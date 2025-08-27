Юг Сахалина затопило после прихода циклона

На юге Сахалина после прихода циклона прошли сильные ливни. Наиболее пострадавшим от непогоды стал Невельский район. Здесь объявлен режим ЧС муниципального уровня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В результате выхода реки Казачки из берегов разрушился мост. По предварительным данным, всего в Невельском районе подтоплены 60-70 жилых домов, в том числе многоквартирных. Уже эвакуированы 37 местных жителей, сообщили в МЧС. На дороге Невельск-Шебунино было размыто полотно, также там сошел селевой поток. Движение транспорта на участке Невельск-Автозаводск остановлено.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел заседание оперативного штаба. Он поручил провести служебное расследование: «Мы должны понимать, все ли сделали местные власти, чтобы избежать разлива воды».