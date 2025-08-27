Юг Сахалина затопило после прихода циклона
На Сахалине эвакуируют жителей подтопленных после прихода циклона домов
На юге Сахалина после прихода циклона прошли сильные ливни. Наиболее пострадавшим от непогоды стал Невельский район. Здесь объявлен режим ЧС муниципального уровня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В результате выхода реки Казачки из берегов разрушился мост. По предварительным данным, всего в Невельском районе подтоплены 60-70 жилых домов, в том числе многоквартирных. Уже эвакуированы 37 местных жителей, сообщили в МЧС. На дороге Невельск-Шебунино было размыто полотно, также там сошел селевой поток. Движение транспорта на участке Невельск-Автозаводск остановлено.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел заседание оперативного штаба. Он поручил провести служебное расследование: «Мы должны понимать, все ли сделали местные власти, чтобы избежать разлива воды».