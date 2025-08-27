63% ижевчан поддерживают запрет на продажу вейпов

63% жителей Ижевска выступают за полный запрет продажи вейпов на территории России, следует из опроса сервиса SuperJob. Против запрета высказались 13% респондентов, 10% относятся к инициативе безразлично.

72% женщин и 53% мужчин поддерживают инициативу. Уровень поддержки растет с возрастом — 53% среди респондентов младше 35 лет, 60% в группе 35—45 лет и 76% среди граждан старше 45 лет.

Респонденты с высшим образованием чаще поддерживают запрет (68%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (58%). Наличие детей также влияет на отношение к инициативе: среди родителей поддержку выражают 70%, тогда как среди бездетных — 56%.

Напомним, идея дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы была предложена нижегородским губернатором Глебом Никитиным 22 августа на рабочей встрече с президентом РФ. Владимир Путин поддержал инициативу губернатора.