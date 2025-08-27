Татарстанский технополис «Химград» подписал меморандум о сотрудничестве с акиматом Атырауской области Казахстана. Стороны будут изучать возможность совместного создания индустриальных парков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Химграда» Айрата Гиззатуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан рассматривает возможность создания промпарка в Казахстане

Фото: Технополис «Химград» Татарстан рассматривает возможность создания промпарка в Казахстане

Фото: Технополис «Химград»

По словам господина Гиззатуллина, интерес к сотрудничеству связан с развитием малого бизнеса и российского присутствия в Казахстане. «Мы видим большую заинтересованность у наших партнеров и выгодное географическое положение», — отметил он.

Гендиректор подчеркнул, что «Химград» уже имеет опыт работы за пределами России: в Узбекистане с ним сотрудничают технопарки «Чирчик» и «Джизак». В то же время формат работы в Казахстане пока не определен. Он добавил, что в республике уже действуют свободные экономические зоны и индустриальные парки, но опыт Татарстана может быть полезен при развитии проектов в Атырау.

Ранее при участии «Химграда» в Узбекистане открылись два технопарка: «Чирчик» — в марте 2022 года и «Джизак» — в апреле 2023го.

