Татарстан рассматривает возможность создания промпарка в Казахстане
Татарстанский технополис «Химград» подписал меморандум о сотрудничестве с акиматом Атырауской области Казахстана. Стороны будут изучать возможность совместного создания индустриальных парков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Химграда» Айрата Гиззатуллина.
Фото: Технополис «Химград»
По словам господина Гиззатуллина, интерес к сотрудничеству связан с развитием малого бизнеса и российского присутствия в Казахстане. «Мы видим большую заинтересованность у наших партнеров и выгодное географическое положение», — отметил он.
Гендиректор подчеркнул, что «Химград» уже имеет опыт работы за пределами России: в Узбекистане с ним сотрудничают технопарки «Чирчик» и «Джизак». В то же время формат работы в Казахстане пока не определен. Он добавил, что в республике уже действуют свободные экономические зоны и индустриальные парки, но опыт Татарстана может быть полезен при развитии проектов в Атырау.
Ранее при участии «Химграда» в Узбекистане открылись два технопарка: «Чирчик» — в марте 2022 года и «Джизак» — в апреле 2023го.