Оштрафован уфимец, передавший взятку замруководителя Гострудинспекции Башкирии

Советский районный суд Уфы приговорил к 700 тыс. руб. штрафа местного жителя за посредничество во взяточничестве в значительном размере (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, надзорное ведомство обжалует приговор в связи с его мягкостью.

Как было установлено судом, взятка предназначалась бывшему заместителю руководителя Гострудинспекции Башкирии Азамату Салихову за скрытый несчастный случай на производстве. В мае прошлого года работнику уфимского предприятия ампутировало палец гидравлическим прессом. Представители компании попытались скрыть от Гострудинспекции произошедшее. Однако об инциденте в контролирующий орган сообщила медорганизация.

Азамат Салихов в июне 2024 года получил взятку в размере 50 тыс. руб. от представителя уфимской компании, решившей скрыть производственную травму. Столько же получил посредник.

Фирма представила подложный приказ о том, что работник в день получения травмы был в отгуле. Пострадавшего уговорили сообщить, что он получил травму, ремонтируя собственный автомобиль. Расследование несчастного случая прекратили.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Башкирии.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела признали вину.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне Советский районный суд приговорил Азамата Салихова к штрафу в 700 тыс. руб., прокуратура обжаловала приговор из-за чрезмерной мягкости.

Майя Иванова