В реконструкцию Железногорской ТЭЦ и строительство сетей вложат 10 млрд рублей

В Красноярском крае пройдет реконструкция Железногорской ТЭЦ. Вместе со строительством тепловых сетей от ТЭЦ до Сосновоборска и поселка Подгорный проект обойдется в 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О проекте красноярский губернатор Михаил Котюков сообщил по итогам рабочей встречи с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным. По данным главы региона, почти 6 млрд руб. Красноярский край получит в виде инфраструктурного кредита на модернизацию станции.

«Реновация повысит надежность и качество теплоснабжения жителей двух наших опорных городов и создаст условия для развития промышленного производства и жилищного строительства»,— сказал господин Котюков о цели предстоящих работ. Срок их проведения — четыре года.

Железногорская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 2012 году. Образует вместе с Красноярской ТЭЦ-4 единый комплекс, который находится в собственности АО «Красноярская региональная энергетическая компания». По данным отраслевых информационных ресурсов, электрическая мощность составляет 116 МВт, тепловая — 573 Гкал/ч.

Валерий Лавский