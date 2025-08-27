Волгоградцу ужесточили вид исправительного учреждения за гибель подростка в ДТП

В Волгоградской области благодаря прокуратуре суд ужесточил вид исправительного учреждения водителю, по вине которого погиб несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Урюпинский городской суд Волгоградской области 27 июня этого года приговорил 43-летнего Ивана Лачугина к девяти годам колонии-поселении по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб 16-летний подросток (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Фигурант не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке. Он попросил снизить назначенное ему наказание. При этом прокуратура настаивала на том, чтобы Лачугину изменили вид исправительного учреждения с колонии-поселения на общий режим. Волгоградский областной суд накануне, 26 августа, проверил законность приговора суда первой инстанции и постановил отправить Лачугина на девять лет в исправительную колонию общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось, ночью 2 февраля этого года нетрезвый Лачугин управлял легковым автомобилем и в районе хутора Булековский сбил двух подростков, которые шли вдоль дороги, а затем скрылся с места происшествия. 16-летний пешеход погиб на месте, а 15-летнего с тяжелыми травмами увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов