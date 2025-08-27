В Ульяновской области на чиновников подали в суд за не поставленные на учет дороги
Прокуратура Радищевского района Ульяновской области выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что администрация не обеспечила паспортизацию дорог в селах Адоевщина, Воскресеновка, Новая Дмитриевка и Рязановка. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ
Из-за бездействия чиновников дороги содержались ненадлежащим образом. В связи с этим прокуратура подала иск в суд. После вмешательства контрольного органа паспорта для указанных дорог были разработаны и утверждены.