ГОКи не хотят стареть

Проблема нехватки специалистов — одна из самых острых для российской промышленности, и горнодобывающий сектор не является исключением. По данным рекрутинговых агентств, спрос на персонал в отрасли в прошлом году вырос на 14-19%. В Башкирии на данный момент ситуация стабилизировалась, но эксперты предупреждают, что к 2030 году республиканским горнодобывающим предприятиям может не хватать до 5 тыс. сотрудников, поэтому заниматься их подготовкой следует уже сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отрасль осталась без рук

Дефицит кадров — это вызов для горнодобывающей отрасли России. По данным сервиса SuperJob, в 2024 году в отрасли добычи руд черных и цветных металлов спрос на персонал вырос на 14%, по данным hh.ru, прирост составил 19% по сравнению с 2023 годом. А еще в отрасли мало молодежи. По данным открытых источников, средний возраст сотрудников — 40-45 лет.

Как отмечает старший менеджер стратегического консультирования компании Neo Артем Максименко, к обострению проблемы дефицита кадров привела совокупность нескольких факторов. «Во-первых, низкая привлекательность отрасли для трудоустройства на фоне общего старения и сокращения трудоспособного населения. Во-вторых, тяжелый физический труд, вредные производственные условия в сочетании с не самой высокой зарплатой и престижностью рабочих профессий тормозят приток молодых специалистов в отрасль. Ситуацию усугубил украинский кризис, повлекший за собой отток персонала на оборонные предприятия и на службу в ВС РФ»,— говорит эксперт.

Для решения проблемы компании применяют комплексный подход, говорит Артем Максименко. «Предприятия развивают собственный бренд работодателя, расширяют каналы взаимодействия с молодежью и меняют свое позиционирование, делая акцент на инновационности, технологичности и экологичности. «Работу по профориентации начинают со школы, создавая специализированные классы для знакомства с профессиями. Стремятся улучшить условия труда — в частности, внедряют системы дистанционного управления оборудованием, что позволяет уменьшить совокупное время нахождения персонала в зонах с опасными и вредными факторами, снизить риски профессиональных заболеваний и производственных травм»,— заключает эксперт.

Нет добра без худа

В Башкирии, на первый взгляд, ситуация отличается. По данным hh.ru, профессиональная область «Добыча сырья» в Башкирии вышла из зоны дефицита кадров еще в 2024 году. «Соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий не опускалось за 2024 год ниже значений 4,7 резюме на вакансию, при том, что норма для рынка труда — 4,0-7,9 резюме на вакансию. В 2025 году этот показатель подрос еще больше, его актуальные значения — 7,4 резюме на вакансию (на июль 2025). Таким образом, у работодателей достаточный выбор кандидатов в целом, — заключает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Как объяснили «Ъ-Уфа» участники рынка, такое положение дел связано с тем, что в 2022 году остановил работу Сибайский ГОК. «Высококвалифицированные бывшие сотрудники предприятия вынуждены искать работу на других производствах и даже в других регионах. Поэтому сейчас проблема дефицита кадров в регионе не стоит остро, но уже в ближайшее время ситуация может измениться, ведь правительство республики сообщало о планах по развитию этой отрасли, в том числе об открытии новых производств»,— говорит исполняющий обязанности заведующего кафедрой геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Уфимского университета науки и технологий Владимир Никонов. Он отмечает, что остановка одного предприятия не гарантирует долгосрочной стабильности, особенно учитывая общую тенденцию к дефициту кадров в России и динамичный рост спроса в отрасли.

С ним согласен промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он уверен, что отсутствие дефицита кадров в отрасли не означает, что она не возникнет в будущем. «Например, если компания «Салаватское» построит и запустит, как она планирует, в 2029 году ГОК в Абзелиловском районе, или «Полиметалл» перезапустит обогатительную фабрику Сибайского ГОКа для переработки руды в Новопетровского и иных месторождений. Кроме того, могут быть реализованы и другие проекты по освоению месторождений, и для них тоже потребуются рабочие. В условиях же дефицита кадров по всей России (с учетом выхода людей на пенсию) их будет не так уж просто найти, и к 2030 году нехватка персонала для действующих и будущих горнодобывающих предприятий Башкирии может составить порядка 5 тыс. человек»,— говорит эксперт.

Господин Хазанов считает, что решить подобную проблему можно различными способами. «Во-первых, открытием профильных специальностей в колледжах, во-вторых,— созданием целевых групп в вузах, в-третьих, переобучением безработных, имеющих другие профессии. И, конечно же, нужно правильное рекламирование работы водителя самосвала или экскаватора, обогатителя среди молодежи»,— подчеркнул эксперт.

Я в геологи пойду, пусть меня научат

Важная часть кадровой политики — активная работа над повышением привлекательности работы отрасли для молодежи, а также подготовка кадров буквально со школьной скамьи. Одним из наиболее эффективных инструментов привлечения и подготовки квалифицированных кадров является механизм целевого обучения. Обучение конкретного студента в вузе по договору оплачивает предприятие, выдающее целевое направление. Взамен после окончания обучения выпускник обязуется отработать установленный срок на предприятии.

В Башкирии о намерениях работать по такой схеме сообщило ООО «Салаватское» и его предприятия-партнеры. В рамках этой программы компания проводит отбор абитуриентов, которым выдаются целевые направления в ведущие вузы страны на такие востребованные специальности, как «Открытые горные работы», «Геология», «Маркшейдерское дело», «Обогащение полезных ископаемых», «Горные машины и оборудование», «Электромеханическое оборудование» и «Природообустройство и водопользование».

Студенты, получившие целевые направления, могут пройти обучение в таких вузах КАК: Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный аграрный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова и Уральский государственный горный университет. По окончании обучения выпускники гарантированно трудоустраиваются на предприятия: ООО «Салаватское», АО «Томинский ГОК» и АО «Михеевский ГОК».

Помимо образовательных программ, важную роль в решении кадрового вопроса играет уровень заработной платы. Как показывают данные базы вакансий hh.ru, зарплатные предложения в сфере добычи сырья в Башкирии остаются привлекательными и значительно превышают средние показатели по региону. Медиана предполагаемой заработной платы в этой сфере в 2024 году составила 156,6 тыс. рублей, что на 5% (или 7,9 тыс. руб.) больше, чем годом ранее. А за последние четыре года рост зарплатных предложений достиг 56% (или 56,5 тыс. руб.) по сравнению с 2021 годом.

Владимир Никонов подчеркивает, что комплексный подход к подготовке кадров, включающий в себя синергию вузовской базы и стажировок, дает основания для оптимизма в отношении будущего отрасли. «В подготовке кадров, отвечающих всем современным требованиям, важен комплексный подход. Вуз дает хорошую теоретическую базу, а прохождение стажировок на предприятиях — это бесценная возможность для студента получить практический опыт»,— говорит господин Никонов. Он также отмечает положительные стороны целевых направлений, подчеркивая выгоду для всех участников процесса: «ВУЗ получает мотивированного студента, который приходит учиться с четкой целью и пониманием своей будущей карьеры, что положительно сказывается на общей успеваемости и атмосфере в группе. Будущий специалист получает гарантированное рабочее место, избавляясь от неопределенности после получения диплома. А предприятие получает квалифицированного специалиста, подготовленного под конкретные нужды работодателя»,— заключает Владимир Никонов.

Мария Булаева