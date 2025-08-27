Жителю Завьяловского района избрана мера пресечения за комментарий в интернете

Завьяловский райсуд Удмуртии рассмотрел ходатайство о мере пресечения для 55-летнего местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что 10 февраля обвиняемый оставил комментарий под постом о повышении тарифов на услуги ЖКХ в социальной сети «ВКонтакте», который был расценен как угроза жизни государственного деятеля.

В суде обвиняемый и его защитник просили избрать менее строгую меру пресечения, однако суд установил запрет определенных действий. Обвиняемый обязан будет являться по вызовам следователя и суда, а также соблюдать запреты на общение со свидетелями и использование интернета.