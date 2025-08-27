В Уфе проверят кикшеринговую компанию после наезда электросамоката на пенсионерку

Следователи В Уфе проводят проверку организации, которая сдает в аренду электросамокаты, по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Башкирии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 25 августа на улице 50-летия Октября несовершеннолетняя на электросамокате сбила 72-летнюю пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу.

Майя Иванова