Глава СКР запросил доклад по делу об избиении подростка в Уфе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад по уголовному делу о насилии в отношении 16-летнего подростка, сообщает Информационный центр ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В соцмедиа сообщалось, что в Уфе на улице несколько человек напали на школьника. Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Отмечается, что эта же группа ранее нападала на прохожих.

Управление СКР по республике возбудило уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

