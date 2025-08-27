В отношении астраханки возбудили дело о мошенничестве с социальными выплатами

В Астраханской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило в отношении жительницы Икрянинского района уголовное дело о мошенничестве при получении мер социальной поддержки (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка показала, что в соответствии с постановлением суда от 2021 года фигурантка должна выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, однако у нее сформировалась задолженность по выплатам в размере свыше 780 тыс. руб. Кроме того, в июле прошлого года она попросила региональный фонд пенсионного и социального страхования установить ей ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Деньгами она планировала распорядиться по своему усмотрению.

Фонд рассмотрел заявление фигурантки и назначил ей выплату в размере свыше 15 тыс. руб. на каждого ребенка. В общей сложности она получила более 280 тыс. руб. При этом в декабре 2024 года ее лишили родительских прав. Астраханка не потратила полученные денежные средства, причиненный ущерб будет взыскан по иску прокуратуры.

Павел Фролов