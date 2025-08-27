ФСБ: россиянин делал тайники со взрывчаткой на кладбище в Донецке

В Донецке сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который по собственной инициативе вышел на связь с представителем СБУ через Telegram и по их заданию готовил тайники со взрывчатыми веществами для последующих диверсий. Об этом заявили «РИА Новости» в региональном УФСБ по ДНР.

По версии следствия, подозреваемый фотографировал административные здания и объекты инфраструктуры, после чего получал инструкции по созданию схронов с самодельными взрывными устройствами. Для этого он прятал электродетонаторы, взрывчатое вещество и механизмы дистанционного подрыва в укромных местах — в том числе на кладбищах. При задержании все тайники были обнаружены, их содержимое изъято, добавили в ФСБ.

Сообщается, что после задержания мужчина признал вину. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 275 и п. «в» ч.3 ст. 222.1 УК РФ).