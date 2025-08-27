Пермский завод соков запустит новые продукты для детского питания

Пермский завод соков «Санфрут» подал в Роспатент две заявки на регистрацию новых товарных знаков — «Мамино счастье» и Bo La. Как указано на сайте znakoved.ru, заявки в федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили 11 и 13 августа. Согласно заявке ООО «Санфрут», обе торговые марки «Мамино счастье» предполагается использовать в таких сферах товаров и услуг, как смеси молочные сухие для детского питания, питание детское, продукты диетические для медицинских целей, экстракты фруктовые безалкогольные, пиво, составы для производства газированной воды, изделия макаронные, тесто миндальное и прочее. Решение по заявкам еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Санфрут Фото: Санфрут

«Регистрация дополнительных товарных знаков связана с подготовкой к предстоящим запускам новых продуктов, в том числе для питания детей, в новых для компании форматах упаковки»,— отметили в «Санфруте».

Компания «Санфрут» основана в 2001 году. Выпускает соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса». Выручка за 2023 год — 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 239 млн руб. В августе 2021 года управляющее предприятием ООО «Санфрут» сменило владельцев: бывшие топ-менеджеры «Минеральных удобрений», в собственности которых завод был с начала 2000-х, продали его московскому зарегистрированному ООО «Инвестпроект» (99,9%) и Ксении Галкиной (0,1%). Согласно Rusprofile, гендиректором общества выступает Петр Паньков.

В этом году «Санфрут» подавал заявки на регистрацию других новых брендов — Get Fit, «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер». Детали проектов в компании не уточняли. Летом 2024 года «Санфрут» начал производство напитков на основе артезианской воды для здорового образа жизни «Вода Сасси».