«Трактор» одержал первую победу в турнире за Кубок губернатора

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над командой «Сочи» во втором матче Кубка губернатора. Счет по итогам игры составил 5:4 в пользу «черно-белых».

Матч состоялся 26 августа. В составе «Трактора» шайбами отметились Александр Кадейкин, Андрей Светлаков, Степан Горбунов, Джордан Гросс и Семен Дер-Аргучинцев. Из команды «Сочи» голы забили Тимур Хафизов, Матвей Гуськов, Жан-Христоф Боден и Уилл Биттен.

Следующий матч турнира Кубка губернатора Челябинской области пройдет 28 августа. В этот день «Трактор» сыграет ХК «Лада» из Тольятти, а хабаровский «Амур» с командой «Сочи». Матч за третье место в турнире назначен на 29 августа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первая игра «Трактора» в рамках Кубка губернатора прошла 25 августа. В тот день команда проиграла хабаровскому «Амуру» со счетом 3:0.