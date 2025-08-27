Чиновнице Кузбасса продлили арест по делу об ущербе бюджету на 110 млн руб.

Суд продлил до 28 октября арест бывшему замглавы администрации Промышленновского муниципального округа Кузбасса по делу об ущербе бюджету на сумму более 100 млн руб. Ей предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Также суд продлил срок домашнего ареста руководителю МБУ «Районный культурно-досуговый комплекс», которой вменяют в вину аналогичную статью, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Об аресте фигуранток дела стало известно в декабре прошлого года. В региональном СУ СКР тогда сообщили\, что замглавы округа, являясь также начальником управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма, действовала вместе с подчиненной. По версии следствия, с марта 2023-го по март 2024-го они обеспечили подписание документации о выполненных работах по капремонту здания местного дома культуры.

При этом, считают правоохранители, чиновница знала, что подрядчик не выполнил работы, предусмотренные контрактом. Таким образом, строительная организация получила незаконно более 110,2 млн руб.

Александра Стрелкова