Общий убыток организаций Удмуртии вырос в семь раз в первом полугодии

Сальдированный финансовый результат организаций Удмуртии (без учета банков, бюджетных учреждений и субъектов малого бизнеса) в первом полугодии составил 45,3 млрд руб., что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Прибыль таких компаний за указанный период сократилась на 28,2%, до 64,3 млрд руб. Общая сумма убытка, напротив, увеличилась в семь раз, до 19,1 млрд руб.

Четверть организаций республики оказались убыточными, что на 5,9 п. п. больше, чем в прошлом году. Выручка организаций возросла на 4,4% и достигла 697,1 млрд руб., при этом основная доля выручки пришлась на обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых.

Рентабельность продаж снизилась: на каждый рубль затрат организации получили 10,9 копейки прибыли, что на 3,1 копейки меньше, чем в первом полугодии 2024 года.