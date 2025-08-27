Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» вошел в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области

По итогам 2024 года Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» вошел в число шести ключевых предприятий-лидеров Новосибирской области, обеспечивающих финансовую стабильность и развитие агропромышленного комплекса. Рейтинг был составлен Министерством сельского хозяйства региона на основе анализа объемов выручки и налоговых отчислений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Кудряшовское» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Кудряшовское»

Как отметили в областном Минсельхозе, рынок основных категорий продовольствия уверенно опирается на собственное производство. Мощности ведущих производителей не только полностью удовлетворяют внутренний спрос, но и формируют значительный экспортный потенциал.

«Наша задача как одного из крупнейших сельхозпроизводителей области – не только честно производить качественную продукцию, но и быть надежным партнером для региона. В прошлом году мы смогли направить в бюджеты разных уровней почти 700 миллионов рублей. Эти средства – вклад в общее будущее, в территории, где живут и работают наши люди»,– говорит директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Галина Иртуганова.

Налоговые отчисления предприятия являются важным ресурсом для развития сельских территорий, на которых расположены его подразделения. Они способствуют финансированию программ по улучшению инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и поддержке местных социальных инициатив.

АО «Кудряшовское»