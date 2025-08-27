Масштабные дорожные ограничения стартуют 27 августа в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга 27 августа вступили в силу ограничения движения транспорта сразу в нескольких локациях. Они связаны с дорожным ремонтом и работами по переустройству инженерных сетей, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В частности, с 22:00 27 августа до 07:00 28 августа ограничивается движение на перекрестке Сердобольской и Студенческой улиц, с закрытием сквозного проезда по Студенческой и левых поворотов на Сердобольскую улицу.

Предлагаемый объезд: по Новосибирской улице, Ланскому шоссе, Омской, Торжковской, Белоостровской и Студенческой улицам, Большому Сампсониевскому проспекту, Земледельческой улице, Вазаскому переулку и Лисичанской улице.

В свою очередь, на срок до 15 сентября ограничения будут действовать при движении по Приморскому шоссе — от Приморской улицы до 1-го Лахтинского моста, по Лахтинскому проспекту — от Морской улицы до Приморского шоссе и по Бобыльской улице — от Высотной улицы до Лахтинского проспекта. На тот же период закрывается движение по Приморской улице в створе одноименного шоссе.

Помимо этого, с 27 августа по 5 сентября также ограничивается движение транспорта по дороге в Каменку — от Выборгского до Суздальского шоссе и от Парашютной до Верхне-Каменской улицы. Там тоже будут вестись работы по ремонту дорожного покрытия.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что к 2030 году власти Петербурга планируют отремонтировать свыше 700 км дорог регионального значения. В текущем году в городе намерены обновить около 90 дорожных объектов, отметили в Смольном.

Андрей Цедрик