Инвестиции в создание технопарка «Ново-Николаевский» составят 4 млрд рублей

Проект перестройки ТЦ «Норд-Молл» под технопарк «Ново-Николаевский» оценен в 4 млрд руб. Финансирование предоставят частные инвесторы, сообщил «Ъ-Сибирь» во время форума «Технопром» гендиректор ООО «Технопарк Ново-Николаевский» Иван Крючков. По его словам, в настоящее время завершается проектирование, начинаются строительно-монтажные работы. Всего ожидается, что на территории технопарка разместятся до 150 резидентов к 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В настоящее время ведется подготовка площадок. Нам поступило 50 запросов компаний для размещения на территории кластера беспилотных авиационных систем, на территории кластера биотехнологий хотят разместиться еще около 20 предприятий. Первые начнут приземляться в сентябре 2025 года, в том числе производитель промышленных роботов «Авангардпласт»», — рассказал «Ъ-Сибирь» Иван Крючков.

Технопарк «Ново-Николаевский» с января 2025 года входит в госреестр инвестиционных проектов Новосибирской области. На его территории планируется разместить производственные и складские помещения, а также офисы компаний-резидентов. Также технопарком получен статус инновационной площадки «Сколково», что предполагает получение льгот и преференций. Площадь объекта — 170 тыс. кв. м.

ООО «Технопарк Ново-Николаевский» зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году. Основным видом деятельности общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. По данным Rusprofile, уставный капитал предприятия превышает 4 млрд руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, основной владелец организации — международная компания «Вохна Холдингс Ко. Лимитед», расположенная в Калининграде.

Лолита Белова