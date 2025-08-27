В Волгограде инвалиду вернут деньги за купленные лекарства благодаря прокуратуре

Советский районный суд Волгограда по иску прокуратуры взыскал в пользу 37-летнего инвалида III группы компенсацию за самостоятельное приобретение льготных лекарств. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что инвалид страдает тяжелым заболеванием нервной системы и наблюдается в ГБУЗ «Клиническая больница № 11». С октября 2024 года по май 2025 года ему пришлось покупать необходимые лекарства на свои деньги, так как он ими своевременно не обеспечивался.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать региональный комитет здравоохранения обеспечить инвалида необходимыми лекарствами и взыскать потраченные на них деньги и компенсацию морального вреда. В пользу волгоградца взыскали около 50 тыс. руб. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов