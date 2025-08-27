В КЧР к новому учебному году после капремонта откроют три школы

В Карачаево-Черкесии после капремонта откроются три школы: в Курджиново, Псемене и Черкесске. Еще в 18 образовательных учреждениях работы продолжаются, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кроме того, в ауле Хабез готовится к открытию новый трехэтажный корпус лицея-интерната. Он рассчитан на 264 ученика.

Всего к 1 сентября для 59 тыс. школьников в республике откроются 176 школ. Впервые в регионе учиться пойдут более 5 тыс. первоклассников.

Мария Хоперская