ООО «ОКО» причинило «Саратовэнерго» ущерб на 1,2 млн, возбуждено уголовное дело

В Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило в отношении директора ООО «ОКО» уголовное дело о причинении ПАО «Саратовэнерго» материального ущерба на сумму более 1,2 млн руб. (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Энгельса выяснила, что с октября 2024 года по июнь 2025 года собственники жилья и наниматели помещений многоквартирного дома перечислили управляющей компании, возглавляемой фигурантом, свыше 1,2 млн руб. за энергоресурсы. При этом он не стал передавать эти деньги ПАО «Саратовэнерго» в качестве оплаты за электроэнергию и распорядился ими по своему усмотрению.

По данному факту расследуется уголовное дело. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Павел Фролов