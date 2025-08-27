В Ставрополе на ремонт четырех многоэтажек выделили более 50 млн рублей

На ремонт четырех многоквартирных домов в Ставрополе выделили более 50 млн руб. Подрядчика уже определили — компания «Зенит». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ближайшие месяцы подрядчику предстоит отремонтировать три крыши, обновить три инженерных системы электроснабжения и теплоснабжения.

Для реконструкции выбрали пятиэтажный и шестиэтажный дома, а также две десятиэтажки.

Мария Хоперская