Суд обязал администрацию Каменки устранить нарушения транспортной безопасности

В Каменке Пензенской области суд удовлетворил иск прокуратуры с требованием обязать администрацию города устранить нарушения транспортной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Каменская межрайонная прокуратура выяснила, что администрация Каменки бездействовала в части категорирования объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет о мосте и путепроводе через железную и автомобильную дороги. Не проводились оценка уязвимости этих объектов и разработка планов обеспечения транспортной безопасности.

Каменская межрайонная прокуратура внесла представление, но администрация города проигнорировала его. После этого надзорное ведомство попросило Каменский городской суд обязать ее устранить нарушения. Требования удовлетворены, судебное решение вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.

Павел Фролов