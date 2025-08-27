На фрилансе работают 15% жителей Челябинской области

Среди жителей Челябинской области 15% работают сейчас полностью на фрилансе, еще 5% трудятся в найме, но дополнительно берут проекты вне основного места занятости. Активнее всего работают вне штата специалисты из сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 34%), а ведут проекты вне основного места обычно представители высшего и среднего менеджмента (21%), сообщает hh.ru по итогам опроса.

Опыт перехода из найма во фриланс и наоборот имеют почти пятая часть местных жителей (19%), из них 10% начинали работать на себя, а 9% вернулись в офис. Самой большой сложностью в этом процессе работники, которые ушли с фриланса, назвали привыкание к фиксированному графику (46%), еще 41% были разочарованы рутинной работой и ограничениями, 28% пережили психологический стресс из-за потери свободы и самостоятельности, столько же назвали трудностью необходимость посещать офис.

Неудобства пережили и те, кто ушел из офиса в «свободное плавание». Прежде всего, это неуверенность в доходах (68%), самостоятельный поиск новых клиентов и заказчиков (65%), риск столкнуться с недобросовестными заказчиками (61%), отсутствие социальных гарантий и стабильности (52%) и адаптация к новому режиму и графику (26%).

Однако интерес к фрилансу продолжает расти — 46% жителей Челябинской области заявили, что хотели бы перейти с офисной работы. Большинство таких ответов дали медработники (55%), менеджеры по закупкам, сотрудники розничной торговли (по 49%), представители ресторанно-гостиничного направления, менеджеры по продажам и работе с клиентами (по 45%). Самую высокую мотивацию к подобным изменениям продемонстрировали молодые соискатели: 18-24 лет (45%) и 25-34 года (41%). Главное, что их привлекает — гибкий график (78%), работа из любой точки мира (62%), возможность корректировать уровень нагрузки (54%), неограниченный доход и самостоятельный выбор проектов (по 43%).

Обратный переход — из фриланса в офис — намерены совершить в ближайший год 11% жителей региона. Преимущественно это рабочий персонал (26%), IT-специалисты (18%) и юристы (14%). Свое решение они объяснили возможностью получать стабильную зарплату (69%), иметь баланс между работой и личной жизнью благодаря фиксированному режиму (50%), потребностью в социальной защищенности, а также возможностью профессионального роста и обучения в компании (по 44%).

Виталина Ярховска