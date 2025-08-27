Иск к фирме пермских аптекарей на 2,13 млрд рублей оставлен без рассмотрения

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения исковое заявление банка ВТБ о взыскании с ООО «Шаврин и Годовалов» более 2,13 млрд руб. Как следует из материалов дела, в 2021 и 2023 годах между ООО «Годовалов», другой компанией, связанной с сетью «Аптека от склада», и банком были заключены договоры на открытие кредитных линий. В свою очередь, ООО «Шаврин и Годовалов» стало поручителем по этим соглашениям. В итоге в процедуре банкротства оказались как должник, так и поручитель по кредиту. Требования ВТБ в третьей очереди кредиторов превышают 3 млрд руб.

Николай Шаврин и Андрей Годовалов, совладельцы компании ООО «Годовалов».

Обе компании контролировались предпринимателями Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым, которые развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность, а связанные с ней компании обанкротились. Несостоятельными были также признаны господа Шаврин и Годовалов, которые признали за собой долги на 4 млрд руб.

В рамках процесса о взыскании с ООО «Шаврин и Годовалов» 2,13 млрд руб. банк направил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Суд удовлетворил его, указав, что задолженность общества перед ВТБ не является текущей. Таким образом, они должны удовлетворяться в рамках банкротства ООО в порядке очередности кредиторов.