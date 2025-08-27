Во Вьетнаме от тайфуна «Каджики» погибли семь человек, подтоплена столица страны

Правительство Вьетнама проинформировало о последствиях тайфуна «Каджики», который обрушился на территорию страны и действует по настоящее время. По предварительным данным, опубликованным на сайте правительства, обильные дожди, вызванные тайфуном, унесли жизни семи человек, разрушили или повредили более 12 тыс. домов, подтопили большую часть территории столицы страны — Ханоя. Кроме того, в результате наводнения было уничтожено свыше 81,5 тыс. га рисовых плантаций и 4,5 тыс. га иных сельскохозяйственных культур, доступа к электроснабжению лишились 1,6 млн человек.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подписал депешу в адрес руководителей министерств и ведомств страны, руководителей крупных корпораций, а также властей провинций. В документе приводится перечень поручений по борьбе с последствиями тайфуна. В частности, поручается мобилизовать силы и средства для восстановления домов, транспортной и сетевой инфраструктуры, поиска пропавших людей, снижения ущерба сельскохозяйственным организациям.

Согласно прогнозам метеорологического агентства Вьетнама, сильный дождь продолжится и 27 августа, в некоторых районах на севере и северо-востоке страны выпадет до 70 мм осадков. Кроме того, возможны риски «внезапных наводнений и оползней» в девяти различных провинциях.

Влад Никифоров, Иркутск