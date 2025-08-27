В Кемерове задержали бутлегера с 1,5 тоннами алкоголя и 35 тыс. пачек сигарет

В Кемерове правоохранители изъяли у местного жителя 1,5 тонны безакцизного алкоголя и более 35 тыс. немаркированных пачек сигарет. После исследования изъятой продукции будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и сбыте товаров без маркировки (ст. 171.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД Кузбасса.

Фигурант дела была задержан сотрудниками полиции возле арендованного гаража, куда он приехал на автомобиле Volvo. В четырех боксах, а также в иномарке силовики обнаружили крупную партию сигарет стоимостью свыше 5 млн руб., а также около 3 тыс. единиц алкоголя на сумму более 1 млн руб. Кроме того, в салоне машины полицейские изъяли 160 тыс. руб., которые кемеровчанин получил от продажи нелегальной продукции.

Следователи установили, что товар предназначался для продажи через розничные сети.

Александра Стрелкова