Новый врио главы Нытвенского округа будет назначен 18 сентября

Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа — главы администрации Нытвенского муниципального округа будет назначен указом губернатора Пермского края. Проект указа опубликован на правительственных ресурсах. Согласно документу врио главы с 18 сентября может быть назначен нынешний замруководителя округа по территориальному развитию Александр Попов.

В проекте указа также уточняется, что врио главы муниципалитета назначается на срок до дня избрания главы муниципального округа — главы администрации Нытвенского муниципального округа в установленном порядке и вступления его в должность.

Ранее врио главы муниципалитета обычно назначался распоряжением уходящего в отставку градоначальника.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации губернатора, изменения связаны со вступившими в силу поправками в федеральный закон №33 «О местном самоуправлении». В нем, в частности, предусматривается, что в случае досрочного прекращения полномочий главы исполняющего обязанности руководителя территории назначает губернатор региона.

Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова с прекращением его полномочий 18 сентября. Сейчас он находится в отпуске. На этот период исполняет обязанности главы как раз Александр Попов.

Ринат Хаертдинов возглавлял Нытвенский район с 2015 года. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024 года.