Жительница Забайкалья осуждена на 5 лет за комментарии в адрес Путина

Второй Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор жительнице Забайкалья Ольге Огарковой. Как сообщает пресс-служба суда, она признана виновной в публичных призывах к терроризму ( ст. 205.2 УК).

Судом установлено, что женщина испытывала политическую ненависть «к президенту России и органам государственной власти». Исходя из этих мотивов, она регулярно публиковала в соцсетях комментарии, «направленные на оправдание терроризма в отношении президента РФ Владимира Путина» и инфраструктурного объекта «Крымский мост». В числе прочих был комментарий, содержащий призыв к «посягательству на жизнь президента».

Решением суда Огарковой назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет. Ей также запрещено комментировать в соцсетях и публиковать иные материалы сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск