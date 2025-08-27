Против экс-замминистра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело

В отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иванов, который уже был осужден на 13 лет колонии за растрату и вывод денег из банка «Интеркоммерц», официально пока не получил новое обвинение. Однако ранее он давал по этому поводу объяснения, добавили в агентстве.

По данным источника ТАСС, речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах «Кедр», револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкин, которые были изъяты в его доме во время следственных действий.