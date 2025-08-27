Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
SpaceX успешно запустила Starship в 10-й испытательный полет

Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship. Это был десятый испытательный полет.

Ракета стартовала с космодрома Starbase в Техасе в 02:30 мск. В ходе полета корабль должен вывести восемь симуляторов спутников Starlink и протестировать улучшения, направленные на повышение надежности при возвращении на Землю. По плану полет продлится около часа и завершится приводнением в водах Индийского океана.

Прошлые попытки запуска были отменены 24 августа из-за технических неполадок и 25 августа из-за погоды.

