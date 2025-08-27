Трамп не считает Зеленского невиновным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского невиновным в ситуации, при которой не видно явного движения к миру на Украине. «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое»,— сказал он на заседании кабинета в Белом доме.

По мнению господина Трампа, для урегулирования конфликта необходима встреча Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Президент США также отметил, что его отношения с украинским коллегой изменились, поскольку США больше не оказывают финансовую помощь Украине, а НАТО полностью оплачивает военную технику. При этом он подчеркнул, что у него «очень, очень хорошие» отношения с Владимиром Путиным.