Глава ДНР Денис Пушилин стал почетным гражданином Чечни

Глава ДНР Денис Пушилин получил звание «Почетный гражданин Чеченской Республики», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Звание было присвоено по итогам поездки чеченской делегации в ДНР.

В ходе визита сенатору Александру Волошину и советнику главы ДНР Якову Хачаняну вручили медали «За заслуги перед Чеченской Республикой». По словам Рамзана Кадырова, отношения между двумя республиками «будут и дальше крепнуть».

Ранее Денис Пушилин поблагодарил Чечню за всестороннюю поддержку, а также наградил 19 чеченских военнослужащих и государственных деятелей за помощь в ходе спецоперации, некоторым из них было присвоено звание Героя ДНР.