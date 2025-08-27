Жертв и разрушений в результате землетрясения в Дагестане нет. Об этом сообщает МЧС республики.

Сейсмическое событие на поверхности ощущалось по всей территории республики. Уточняется, что на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали. Объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме. Информация уточняется.

По данным дежурного специалиста Дагестанской геофизической службы РАН, толчок произошел в 23:33 в акватории Каспийского моря на глубине 30 км. Энергетический класс толчка — 14,8, магнитуда — 5,9.

Константин Соловьев