Гросси: Инспекторы МАГАТЭ вернулись в Иран

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что первая группа инспекторов вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам господина Гросси, инспекторы обсуждают необходимые практические механизмы для возобновления своей работы, так как некоторые из иранских объектов были атакованы.

22 июня США присоединились к израильской операции «Народ как лев»: американские ВВС нанесли удары противобункерными бомбами и крылатыми ракетами по объектам в Фордо (главный ядерный объект Ирана), Натанзе и Исфахане. В результате Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ, обвинив агентство в невыполнении обязательств.