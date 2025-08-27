Банки предложили снять в России ограничение на число открытых банковских карт

В Национальном совете финансового рынка предложили снять ограничение на общее количество карт разных банков у гражданина. Глава НСФР Андрей Емелин сказал «Ъ», что связи между количеством оформленных карт и вовлечением держателя в мошенничество нет.

«При введении предлагаемого ограничения возникнут серьезные проблемы с порядком и правовыми основаниями получения кредитными организациями информации о количестве карт у клиента в иных банках»,— пояснил господин Емелин. По его оценкам, для ограничения общего числа карт по всем банкам потребуется сложная и дорогая единая система учета.

Предложение запретить россиянам иметь больше 10 банковских карт включено во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который представило Минцифры. По задумке авторов инициативы, мера должна способствовать борьбе с дропперами — посредниками преступников, которые передают свои карты или электронные кошельки для вывода похищенных средств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Власти наносят пакетный удар».