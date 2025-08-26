Частный оператор закрыл проект по раздельному сбору отходов в Перми

ООО «Буматика» объявило о завершении проекта по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, которым компания занималась на территории Перми и ряда муниципалитетов региона с 2007 года. Как сообщает пресс-служба компании, «возникли определенные трудности, которые сделали дальнейшее продолжение проекта нецелесообразным». В частности, речь идет об отсутствии господдержки, высоких процентных ставках, что привело к недостатку средств для поддержания инфраструктуры сбора и переработки отходов. При этом в ООО отмечают, что проект помог снизить количество отходов, отправляемых на полигоны и повысить долю перерабатываемых материалов. Сейчас «Буматика» планирует сосредоточиться на развитии глубокой переработки полимерных отходов, а также стекла, материалов из древесины и строительного мусора.

ООО «Буматика» зарегистрировано в 2002 году. Учредителем и руководителем общества является Сергей Чудинов. По итогам прошлого года чистый убыток общества составил 2,9 млн руб. В Прикамье «Буматика» управляет двумя экотехнопарками, специализирующимися на переработке отходов, в Краснокамске, и Лысьве мощностью 60 тыс. т. и 20 тыс. т. в год