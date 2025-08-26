Мэр Тбилиси заявил о требовании Запада открыть «второй фронт» против России

Страны Запада предлагали Грузии открыть «второй фронт» против России в обмен на поставки оружия, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каха Каладзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Каха Каладзе

«В кабинете премьера (Грузии.— “Ъ”) были прямые угрозы, шантаж и оскорбление, чтобы в стране открылся "второй фронт"»,— сказал господин Каладзе (цитата по Pirveli).

Господин Каладзе добавил, что при необходимости власти Грузии предоставят доказательства. «Однако, исходя из интересов страны, лучше оставить все как есть»,— отметил он.

Каха Каладзе ранее уже заявлял, что Грузию призывали открыть «второй фронт» против России. В 2024 году он говорил, что грузинским властям поступило требование начать партизанскую войну с РФ. В 2022 году премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщал, что не планирует вводить санкции против России из-за конфликта на Украине.