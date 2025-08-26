Футболисты «Оренбурга» проиграли «Зениту» в матче Кубка России

Во вторник, 26 августа, в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Оренбург» принимал «Зенито» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

Фото: Пресс-служба ФК "Оренбург", Коммерсантъ

В составе хозяев отличились Владан Бубанья, Алексей Татаев и Ацамаз Ревазов. У «Зенита» оформил дубль Максим Глушенков, по голу отметились Дуглас Сантос, Александр Ерохин и Матео Кассьерра.

После гостевой победы «Зенит» возглавляет группу А с девятью очками. «Оренбург» занимает третье место с тремя баллами.

Андрей Сазонов