В Воронеже и Семилуках девятиклассники сдали экзамен по старым заданиям

Аудиозаписи прошлых лет включили на трех пунктах приема единого экзамена для девятиклассников в Воронеже и Семилуках — в результате 180 школьников написали изложение по старым заданиям. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Как рассказали в ведомстве, государственная экзаменационная комиссия поставила всем ученикам, написавшим это изложение, 0 баллов.

В отношении руководителей пунктов прокуратура возбудила дела об умышленном искажении результатов государственной итоговой аттестации (часть 4 ст. 19.30 КоАП РФ, до 40 тыс. руб. штрафа). Суд назначил каждому виновному штраф в 20 тыс. руб. Баллы школьников, сдавших экзамен, были скорректированы.

Юрий Голубь