Минпромторг предложил создать в магазинах «российские полки»

Мипромторг России предложил создать в магазинах полки с непродовольственными товарами только отечественного производства. Законопроект министерства опубликовали на сайте правительства, он может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно тексту документа, магазины должны будут организовывать полки исходя из своего ассортимента товаров. Полка должна располагаться на расстоянии от 80 до 160 сантиметров от пола. Необходимый объем товаров, их конкретный перечень и критерии для организации подобной полки будет устанавливать правительство.

Законопроект о создании обязательны «российских полок» Минпромторг предложил еще в 2023 году. В июне этого года участники Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) выступили против инициативы «российской полки». Они написали письмо правительству с просьбой не принимать законопроект. По данным «Ведомостей», инициатива нарушает принцип свободы экономической деятельности и понуждает магазины заключать договор с определенными производителями.